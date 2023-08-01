В Башкирии собрали 380 тысяч тонн зерна нового урожая

Аграриям Башкортостана в 2023 году предстоит убрать 2 млн 185 тыс. гектаров сельхозкультур. Работы идут в хозяйствах 46 районов региона, скошено около 10% площадей.
Хлеборобы обмолотили более 150 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Пока в регионе в основном убирают озимые культуры, их скошено более 40% всех площадей. В то же время аграрии 39 районов республики приступили к уборке яровых зерновых культур. На сегодня их скошено 45 тыс. га. По большей части убирают горох и ячмень.
В Буздякском районе провели боронование разных видов зёрен на площади порядка 6000 га. Для проведения посевной хозяйство полностью обеспечено семенами зерновых культур.