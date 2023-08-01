В Башкирии собрали 380 тысяч тонн зерна нового урожая

Хлеборобы обмолотили более 150 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Пока в регионе в основном убирают озимые культуры, их скошено более 40% всех площадей. В то же время аграрии 39 районов республики приступили к уборке яровых зерновых культур. На сегодня их скошено 45 тыс. га. По большей части убирают горох и ячмень.