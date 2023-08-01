Башкирия – в числе лидеров по реализации федеральной программы субсидируемого найма

Субсидии выплачиваются в том случае, если работодатель взял на работу граждан отдельных категорий: участников СВО, безработных, которые были уволены в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата, а также тех, кто переведен на постоянную работу к другому работодателю и находится под риском увольнения. Кроме этого, субсидия распространяется на граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке (получившими удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища). Также государственную поддержку можно получить за трудоустройство молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет.

Ридан Ахьямов, директор Республиканского центра занятости населения