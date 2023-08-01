Башкирия – в числе лидеров по реализации федеральной программы субсидируемого найма

С начала года по федеральной программе субсидируемого найма в Башкирии трудоустроили более двух тысяч человек. Программа подразумевает компенсацию работодателю средств на зарплату сотрудникам. Проще говоря, государство платит за то, что предприятие приняло в штат того или иного специалиста.
Ещё каких-то пару месяцев назад Лилия Шарипова была на грани увольнения. Владелец этого магазина разослал ей, как и другим сотрудникам, уведомление о ликвидации предприятия. Женщина встала на учёт в центр занятости. К счастью, перебирать вакансии долго не пришлось.
В схожей ситуации оказался и водитель Ринат Исмагилов. На птицефабрике он работает третий год. Однако месяц назад в трудовой книжке мужчины появилась новая запись. Компания нашла резюме водителя в центре занятости и приняла на аналогичную должность.
В общей сложности с новым работодателем контракты по программе субсидируемого найма заключили почти 40 человек, находящихся на грани увольнения. Выгода обоюдная.
Общая сумма на одного сотрудника – почти 73 тысячи рублей. Башкортостан по реализации программы субсидируемого найма занимает лидирующие позиции в стране. На сегодня ее участниками стали 500 работодателей. Только с начала года были трудоустроены 2 тысячи человек, что уже на четверть выше, чем за весь 2022-й.
Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа России». После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно – через систему «Соцстрах».
Получить финансовую поддержку при трудоустройстве по программе субнайма могут юридические лица, включая некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели. Правда, есть ряд обязательных требований к соискателям.
Лидерами среди вакансий оказались рабочие специальности. Среди них – слесари, электромонтеры, повара и водители. Четверть всех соискателей пошли работать на должности служащих. Еще одно условие – зарплата должна быть не ниже уровня МРОТ, а режим работы – только на полный день.