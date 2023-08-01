Борец из Башкирии Илья Кандалин прошел в финал первенства мира

Башкирский борец в финале первенства мира. Илья Кандалин из Октябрьского вышел в решающую схватку соревнований среди спортсменов до 17 лет.
Напомним, ранее Илья выиграл первенство Европы в этом возрасте. Планетарные состязания проходят в турецком Стамбуле. В 1/8 финала Кандалин на последних секундах одержал победу над Али Сейидалили из Азербайджана. В 1/4 финала оказался сильнее своего соперника Кобы Карумидзе из Грузии.
За выход в финал в драматичной борьбе Илья снова переломил ход схватки, которая складывалась в пользу соперника. На этот раз им оказался Достонбек Орипов из Узбекистана. Таким образом, Илья Кандалин теперь в шаге от завоевания титула чемпиона мира. Финал пройдет в среду вечером.