В Уфе в рамках Летних игр сурдлимпийцев выявили лучших в маунтинбайке

Сегодня в Уфе прошли заключительные соревнования Летних игр сурдлимпийцев. В велоспорте выявляли лучших в маунтинбайке. Это одна из дисциплин в велоспорте, которая представляет собой гонку по пересечённой местности со спусками, подъёмами, естественными и искусственными препятствиями.

Трассу для этих состязаний подготовили на уфимском спорткомплексе «Биатлон». Сама гонка занимает по продолжительности чуть больше часа. За это время девушки преодолели семь кругов, мужчины – десять. В заключительной программе соревнований по велоспорту участвовали только представители России. У женщин сильнейшими стали гонщицы из Самары Елизавета Бавыкина и Александра Евдокимова. Они заняли первое и второе место. У мужчин лучшим стал Алексей Кудрин.