В Уфе открылась выставка «Донбасс-Россия: история и современность»

В Национальном музее Башкортостана открылась уникальная выставка «Донбасс-Россия: история и современность». На ней представлены материалы из фондового собрания Государственного центрального музея современной истории России, а также архивов страны и частных коллекций.
Более 300 экспонатов: фотографии, документы, плакаты, картины. Один из главных – плакат «Донбасс – сердце России», изданный в 1921 году. Другой экспонат – цветок розы. Ее сковали как символ вечного цветения.
Кроме того, представлены экспонаты, связанные с проведением специальной военной операции, в том числе личные вещи Игоря Насибуллина, награжденного звездой Героя России посмертно.