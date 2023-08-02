В Башкирии потушили все лесные пожары

Лесные пожары на территории Башкирии полностью ликвидированы. В течение суток новых очагов возгорания не зарегистрировано, информирует госкомитет РБ по ЧС.
Ранее сообщалось, что в процессе тушения последнего пожара в лесу Белорецкого района на площади 0,4 га были задействованы 16 человек и шесть единиц техники. Пострадавших нет. Угрозы распространения огня в сторону населенного пункта Узян тоже нет.
С начала пожароопасного периода в Башкирии зарегистрированы 135 природных пожаров общей площадью более 3400 гектаров, подчеркнули в ведомстве.