В Башкирии потушили все лесные пожары

Лесные пожары на территории Башкирии полностью ликвидированы. В течение суток новых очагов возгорания не зарегистрировано, информирует госкомитет РБ по ЧС.

Ранее сообщалось, что в процессе тушения последнего пожара в лесу Белорецкого района на площади 0,4 га были задействованы 16 человек и шесть единиц техники. Пострадавших нет. Угрозы распространения огня в сторону населенного пункта Узян тоже нет.