В Башкирии врачи могут рассчитывать на получение дополнительных выплат в размере до 1,5 млн рублей

В Башкирии подготовлен перечень вакансий для врачей, которые имеют возможность получить единовременные выплаты в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей. Проект приказа разработан Министерством здравоохранения Башкирии и в настоящее время проходит процедуру общественного согласования.

Напомним, программой предусматриваются единовременные выплаты медикам, которые перебрались на работу в сельскую местность. В соответствии с этой программой, врачи, работающие в селах, поселках и городах с населением до 50 тысяч человек, могут получить 1 миллион рублей, а фельдшеры – 500 тысяч рублей. Размеры выплат за работу в удаленных и труднодоступных территориях увеличиваются до 1,5 миллиона и 750 тысяч рублей соответственно.

Согласно проекту приказа регионального Минздрава, в списке указаны 129 вакансий различных специальностей: врачи-терапевты, врачи УЗИ, врачи скорой медицинской помощи, дерматовенерологи, хирурги, акушеры-гинекологи, рентгенологи, психиатры, оториноларингологи, стоматологи, неврологи, онкологи, эндокринологи и другие медицинские специалисты. Спрос на медицинских работников фиксируется почти во всех районах Башкирии.