В Уфе продолжает свою работу Центральный штаб добровольческого полка Башкирии

В башкирской столице продолжает функционировать Центральный штаб добровольческих батальонов, известный как полк «Башкортостан». Здесь ежедневно принимаются заявки граждан, желающих присоединиться к республиканским отрядам.

Руководитель штаба формирования добровольческих батальонов республики Ильдар Зайнетдин отмечает, что с момента создания полка «Башкортостан» в него стремятся попасть многие. Все желающие до 65 лет могут записаться в батальон – штаб работает с 9.00 до 18.00 часов.

Кандидаты должны иметь при себе паспорт, военный билет и документы об образовании. После этого они проходят профессиональное собеседование и медицинскую комиссию в центральном призывном пункте.

Для связи со штабом действуют следующие телефоны: +79870472875, +79871320276, +79378400112. В связи с большим количеством звонков, возможно, что все номера будут заняты, но вам обязательно перезвонят. Штаб расположен по адресу: г. Уфа, ул. Айская, 63.