В Башкирии появится крупный оптово-распределительный склад компании «Озон»

В своем телеграм-канале глава республики Радий Хабиров поделился информацией о перспективах реализации инвестпроекта по строительству оптово-распределительного склада в городе Благовещенске.

Он написал, что в Благовещенске был дан старт строительству оптово-распределительного склада компании «Озон». Площадь этого склада составит более 90 тысяч квадратных метров. За возведение помещений этого высокотехнологичного предприятия будет отвечать компания «Ромекс Групп».

Глава республики отмечает, что в Башкирии продолжает активно развиваться интернет-торговля, и поэтому такой объект представляет особую экономическую ценность для Башкортостана.

Проект «Ромекс Групп» включен в перечень приоритетных, что позволяет инвестору получить возмещение части затрат на строительство инженерной инфраструктуры, а также льготы и статус резидента ТОСЭР.