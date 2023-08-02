Специалисты выясняют причины массовой гибели пчел в Башкирии

Россельхознадзор Башкирии проводит расследование причин массовой гибели пчел в личном подсобном хозяйстве жителя деревни Атавды Абзелиловского района Башкирии.

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По информации управления Россельхознадзора региона, обследование было проведено на месте, результаты которого показали, что недавно сельскохозяйственные предприятия района обработали поля ядохимикатами, предназначенными для борьбы с вредителями сельхозкультур.

Для более детального исследования инспекторы Россельхознадзора отобрали пробы павших пчел и их расплода. Также были взяты образцы медоносных культур на близлежащих полях и лугах. Полученные пробы направлены в аккредитованную испытательную лабораторию с целью определения наличия остаточных следов пестицидов в организмах насекомых и выяснения причины гибели медоносных насекомых.

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ

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