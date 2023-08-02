Специалисты выясняют причины массовой гибели пчел в Башкирии

Россельхознадзор Башкирии проводит расследование причин массовой гибели пчел в личном подсобном хозяйстве жителя деревни Атавды Абзелиловского района Башкирии.
По информации управления Россельхознадзора региона, обследование было проведено на месте, результаты которого показали, что недавно сельскохозяйственные предприятия района обработали поля ядохимикатами, предназначенными для борьбы с вредителями сельхозкультур.
Для более детального исследования инспекторы Россельхознадзора отобрали пробы павших пчел и их расплода. Также были взяты образцы медоносных культур на близлежащих полях и лугах. Полученные пробы направлены в аккредитованную испытательную лабораторию с целью определения наличия остаточных следов пестицидов в организмах насекомых и выяснения причины гибели медоносных насекомых.
Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ