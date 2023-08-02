Специалисты выясняют причины массовой гибели пчел в Башкирии

По информации управления Россельхознадзора региона, обследование было проведено на месте, результаты которого показали, что недавно сельскохозяйственные предприятия района обработали поля ядохимикатами, предназначенными для борьбы с вредителями сельхозкультур.

Для более детального исследования инспекторы Россельхознадзора отобрали пробы павших пчел и их расплода. Также были взяты образцы медоносных культур на близлежащих полях и лугах. Полученные пробы направлены в аккредитованную испытательную лабораторию с целью определения наличия остаточных следов пестицидов в организмах насекомых и выяснения причины гибели медоносных насекомых.