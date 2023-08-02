В Башкирии бизнес может получить лизинговую поддержку от государства

В Башкирии Региональная лизинговая компания оказывает финансовую поддержку малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям. К примеру, недавно компания предоставила финансовую помощь в размере 8,5 млн рублей предпринимателю Азату Хисматуллину. Он занимается лесозаготовкой, коневодством и предоставляет автоуслуги.

Эти деньги помогут ему купить седельный тягач SHACMAN. Поддержка была предоставлена в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В Башкирии такую поддержку могут получить малые и средние предприятия и индивидуальные предприниматели, которые уже работают более года и входят в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Процентные ставки составляют 6% - 8% годовых, в зависимости от того, какое они приобретают оборудование – отечественное или импортное, рассказал министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов.

Лизинговая компания предлагает гибкие условия с индивидуальным графиком платежей и гарантированным минимальным авансовым платежом в размере от 0%, если есть поручительство РГО. Минимальная сумма договора составляет 500 тысяч рублей, максимальная - 50 млн рублей.

С помощью такой поддержки предприниматели Башкирии могут приобрести новое оборудование, грузовой транспорт, автобусы, спецтехнику, маломерные суда и транспортные средства для туристической сферы. Лизинг позволяет предпринимателям свободно использовать технику с возможностью ее дальнейшего выкупа.