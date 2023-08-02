В августовском небе над Башкирией появятся несколько планет

По информации уфимского планетария, в августе в небе можно будет увидеть различные астрономические явления. К примеру, Венера из-за своего близкого расположения к Солнцу не будет видна в течение первых трех недель месяца. Однако 13 августа она пройдет нижнее соединение с Солнцем и появится на утреннем небе за полтора часа до его восхода. Она будет заметна в созвездии Рака на фоне зари над восточным горизонтом.

Юпитер в августе будет восходить в полночь в начале месяца и в 10 вечера в конце месяца. В созвездии Овна он будет виден ночью не так высоко над восточным горизонтом.

Сатурн достигнет противостояния с Солнцем 27 августа в 13:11 по Уфе. В это время планету можно хорошо разглядеть, так как она будет находиться ближе всего к Земле. Сатурн можно будет заметить как яркую звезду в созвездии Водолея. В конце августа планета заходит перед рассветом.

Марс весь август будет скрыт на западе вскоре после заката Солнца, не виден на фоне светлого неба. Его движение будет проходить через созвездия Льва и Девы.