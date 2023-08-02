Врачи Уфы помогли пациентке с внутримозговой гематомой

Врачи регионального сосудистого центра больницы №21 в Уфе спасли жизнь 67-летней пациентки. Об этом рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.
Женщина поступила в медицинское учреждение в экстренном порядке. Она плохо почувствовала себя на работе и обратилась в медпункт. Оценив состояние уфимки, сотрудница сразу вызвала скорую помощь. Уже в бессознательном состоянии несчастную доставили в городскую больницу.
Ей провели ангиографию, благодаря которой выявили и успешно удалили внутримозговую гематому объемом 80 мл. После операции состояние пациентки заметно улучшилось, появились движения в конечностях и частично восстановилась речь. Женщину перевели в нейрососудистое отделение для реабилитации.
Фото: министерство здравоохранения РБ.