Врачи Уфы помогли пациентке с внутримозговой гематомой

Врачи регионального сосудистого центра больницы №21 в Уфе спасли жизнь 67-летней пациентки. Об этом рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Женщина поступила в медицинское учреждение в экстренном порядке. Она плохо почувствовала себя на работе и обратилась в медпункт. Оценив состояние уфимки, сотрудница сразу вызвала скорую помощь. Уже в бессознательном состоянии несчастную доставили в городскую больницу.