В Уфе стартовали мероприятия, посвященные Дню ВДВ

Никто, кроме нас. Это главный девиз тех, кто отмечает сегодня свой праздник – День воздушно-десантных войск. В Уфе мероприятия, посвящённые этой дате, начались с возложения цветов.

2 августа – это День воздушно-десантных войск. В этом году отмечается 93-я годовщина с момента появления ВДВ. В Уфе мероприятия посвящённые празднику начались с возложения цветов в парке Победы к памятнику «Союз поколений десантников».

Ирек Афлятунов служил в той самой легендарной 9-й роте. Сегодня вместе с ним в Парк Победы пришли боевые товарищи и ветераны ВДВ разных поколений. В мероприятии участие принимали также представители государственной и муниципальной власти, общественных и ветеранских организаций, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники и гости города Уфы.

Ещё одна торжественная церемония, посвящённая тем, кто в голубых беретах, состоится в парке «Волна». Начало в 12:00. Там цветы возложат к памятнику «Десантникам – уроженцам Башкортостана, погибшим при выполнении воинского долга». Помимо этого сегодня в парке «Патриот» в Чишминском районе проходит масштабное мероприятие, посвящённое Дню ВДВ.