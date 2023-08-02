В Буздякском районе Башкирии восстановили дорогу к сельскому кладбищу

Восстановили дорогу к сельскому кладбищу. В прошлом году жители села Идяшбаш Буздякского района столкнулись с проблемой. Проложенную к погосту тропу строители закрыли обочиной и люди с трудом могли туда пройти. В итоге жалобы были услышаны – путь был открыт.

Летом крутые склоны, а зимой – высокие сугробы. Год назад при строительстве дороги рабочие перекрыли тропу к кладбищу отбойниками. В итоге шествие похоронных процессий превращалось в дистанцию с препятствиями. Не так давно сделали глиняный съезд, а затем засыпали щебёнкой. По словам жителей, на сегодняшний день это самый оптимальный вариант.

Есть и другие подходы к кладбищу. Но по ним зимой не пройти, территорию засыпает снегом.

Жители деревни от безысходности решили обратиться в нашу редакцию. И только после выхода сюжета на канале БСТ, лед тронулся. На проблему откликнулся местный меценат. Как только деньги выделили, дорогу сразу засыпали щебнем.