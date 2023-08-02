В Уфе в рамках Летних игр сурдлимпийцев прошли соревнования по маунтинбайку

В заключительный день Летних игр сурдлимпийцев прошли соревнования по маунтинбайку кросс-кантри. Это одна из спортивных дисциплин в велоспорте, которая представляет собой гонку по пересечённой местности со спусками, подъёмами, естественными и искусственными препятствиями. Трассу для этих состязаний построили на уфимском спорткомплексе «Биатлон».

Короткие указания на предстоящую гонку от главного судьи – и в путь. По асфальту, шоссе, но по большей части по бездорожью и лесным массивам. Соревнования по мантинбайку кросс-кантри проходили на спорткомплексе «Биатлон». Кстати, ранее здесь проводилось первенство страны в этой дисциплине, а потому у организаторов не возникло вопросов с составлением трассы. Естественные препятствия сменялись искусственными.

Иногда проблемы возникали уже на старте. У Дмитрия Старостина порвалась цепь и, согласно правилам соревнований, ему пришлось заниматься устранением неполадки на месте без посторонней помощи.

В итоге с отставанием в один круг спортсмен все же стартовал. Сама гонка занимает по продолжительности чуть больше часа. За это время девушки преодолели семь кругов, мужчины – десять.

Всего в заключительной программе соревнований по велоспорту участвовали только представители России. У женщин сильнейшими стали гонщицы из Самары Елизавета Бавыкина и Александра Евдокимова. Они заняли первое и второе места.