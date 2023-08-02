В Башкирии задолженность физлиц перед бюджетом снизилась до 1,8 млрд рублей

В Башкирии продолжаются совместные рейдовые мероприятия сотрудников региональных налоговых органов и службы судебных приставов по должникам, которые не уплатили своевременно налоги.

По информации пресс-службы Управления федеральной налоговой службы по Башкирии, по состоянию на 1 июля текущего года общая сумма задолженности жителей республики по имущественным налогам составляет 1,8 млрд рублей. Однако за последние полгода эта сумма снизилась на более чем 800 млн рублей.

Наибольшую сумму от общей задолженности составляет транспортный налог, который достигает 1 млрд рублей. При этом благодаря современным технологиям удается оперативно определить местонахождение транспортных средств должников с целью принятия мер принудительного взыскания задолженности.

По итогам последнего рейда четыре должника лишились своих автомобилей Nissan X-trail, Renault Duster, Mitsubishi Lancer и Lada Granta. Их общая задолженность по налогам составляла более 1,5 млн рублей. Автомобили должников, не способных расплатиться на месте, будут выставлены на торги, а вырученные денежные средства пойдут на погашение задолженности.

Представители управления федеральной налоговой службы по Башкирии подчеркнули, что такие рейды будут продолжаться в городах и районах региона до конца текущего года.

Граждане могут легко узнать о наличии или отсутствии задолженности и погасить ее, воспользовавшись интерактивными сервисами «Личный кабинет для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин» сайта ФНС России, мобильным приложением «Налоги ФЛ», а также на портале Госуслуг.