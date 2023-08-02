В Уфе в рамках Летних игр сурдлимпийцев выявили сильнейших в гонке критериум

В заключительный день Летних игр сурдлимпийцев прошли соревнования по велоспорту. А если быть точнее, то по маунтинбайку кросс-кантри. Еще раньше участники выявили сильнейших в гонке критериум.

Критериум у велогонщиков стал заключительной дисциплиной в соревновательной программе гонок на шоссе. Сначала на старт вышли девушки, а час спустя – мужчины. В ночь перед гонкой в Уфе прошел дождь, но во время соревнований вышло солнце, а трасса успела подсохнуть. Так что капризы погоды никак не помешали сильнейшим велогонщикам. Правила критериума запутанные на первый взгляд, довольно просты. Через определённое количество кругов устраивается промежуточный финиш, а первая четверка получает очки. Они суммируются, по количеству баллов определяется победитель. Интересно, что гонщик, которого обогнали на круг, может включиться в борьбу за очки. Но есть важный нюанс.

Женская гонка сюрпризов не преподнесла. Алиса Бондарева уже выигрывала соревнования в рамках игр. Вот и на этот раз одержала уверенную победу. А на финише ее ждали главные болельщики.

Второе место в женской гонке заняла Елизавета Бавыкина, третьей к финишу пришла Дарья Розанова. У мужчин гонка получилась более непредсказуемой. Сначала в лидеры вырвался Александр Ильиных. Но в конечном итоге ему не удалось пробиться даже в тройку сильнейших. Третьим финишировал Егор Гаврилов, вторым – Дмитрий Розанов. Победителем гонки стал опытный Иван Макаров.