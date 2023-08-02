Радий Хабиров успешно провел переговоры с мужчиной, который угрожал взорвать гранату

По информации пресс-службы Главы Башкирии, Радий Хабиров отправился на переговоры с мужчиной, который на Нагаевском шоссе угрожал взорвать боевую гранату.

Как сообщает телеграм-канал «Послушано в Башкирии», по итогам переговоров с руководителем региона мужчина сдался представителям правоохранительных органов. Взрывное устройство, которое было у него, передали сотрудникам Росгвардии.

По предварительной информации, это был военнослужащий, который покинул военную часть без соответствующего разрешения. На период проведения следственных мероприятий его временно вернули в Уфу, но в дальнейшем он неожиданно сбежал.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Подробности и обстоятельства произошедшего будут расследованы компетентными органами.