Радий Хабиров успешно провел переговоры с мужчиной, который угрожал взорвать гранату

По информации пресс-службы Главы Башкирии, Радий Хабиров отправился на переговоры с мужчиной, который на Нагаевском шоссе угрожал взорвать боевую гранату.
Как сообщает телеграм-канал «Послушано в Башкирии», по итогам переговоров с руководителем региона мужчина сдался представителям правоохранительных органов. Взрывное устройство, которое было у него, передали сотрудникам Росгвардии.
По предварительной информации, это был военнослужащий, который покинул военную часть без соответствующего разрешения. На период проведения следственных мероприятий его временно вернули в Уфу, но в дальнейшем он неожиданно сбежал.
На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Подробности и обстоятельства произошедшего будут расследованы компетентными органами.
Фото: телеграм-канал «Подслушано в Башкирии»