Башкирские спортсмены завоевали 25 медалей на Летних играх сурдлимпийцев

Если подводить итоги выступления башкирских спортсменов, то наша команда завоевала 25 медалей: 15 золотых, пять серебряных и пять бронзовых. Больше всего наград в копилку республики принесли самбисты – десять медалей. Шесть взяли дзюдоисты из Башкортостана.

Сразу четыре награды, три из которых высшего достоинства, завоевала бадминтонистка Карина Рокицкая. Её родной брат Денис Хакимов стал лучшим в толкании ядра. Серебряная медаль – у Азамата Токмакова в вольной борьбе, две бронзовых у каратистки Дины Загретдиновой, ещё одну бронзовую награду в копилку Башкортостана принесли девушки в командных соревнованиях по боулингу.