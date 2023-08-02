Волейболисты «Салавата» начали подготовку к новому сезону

Волейбольный клуб «Салават» вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону. Коллектив полностью состоит из спортсменок из Республики Башкортостан. Костяк команды – из воспитанниц «Салавата», есть ещё три волейболистки из других городов региона. В команду входят игроки 9-11-х классов. Почти все спортсменки выступают за команду не менее девяти лет.