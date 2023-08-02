Волейболисты «Салавата» начали подготовку к новому сезону

Волейбольный клуб «Салават» вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону. Коллектив полностью состоит из спортсменок из Республики Башкортостан. Костяк команды – из воспитанниц «Салавата», есть ещё три волейболистки из других городов региона. В команду входят игроки 9-11-х классов. Почти все спортсменки выступают за команду не менее девяти лет.

Наша команда состоит из башкирских девочек, мы все отсюда. Большинство игроков – школьницы. Мы молодые и перспективные, уже два года подряд участвуем в Первой лиге.

Ольга Зворыгина, игрок ВК «Салават»

 «Салават» участвует в первенстве России, как сильнейшая команда Республики Башкортостан. Два года коллектив выступает в Первой лиге России. В прошлом сезоне они стали призерами первенства ПФО. Сейчас команда ставит ещё  более амбициозные планы. В «Салавате» есть перспективные волейболистки, которых уже замечают другие команды. Например, Ксения Байбакова отправилась с «Уфимочкой-УГНТУ» на сборы на Павловку.

Я очень удивилась, меня пригласили на сборы, очень этому рада. Будет очень интересно посмотреть на профессиональные команды, побывать с нами, это интересный опыт.

Ксения Байбакова, игрок ВК «Салават»
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