В Уфе продолжается V конноспортивный турнир «Терра Башкирия»

Самую сильную и быструю лошадь башкирской породы выявляют на протяжении нескольких месяцев. В эти выходные завершился последний этап четвертьфинала.
Впереди – полуфинал и финал соревнований. Среди участников и коневладельцев – представители всех районов республики. Недавно мы рассказали о том, как готовилась к скачкам Айгуль Муратова из Чишминского района. Еще один спортсмен – Ярослав Шварев из Альшеевского района. Мальчик с детства занимается с лошадьми, сейчас он готовится к стартам в школе конного спорта района.
Следующий этап «Терра Башкирии» состоится 5 августа, а финал 10 сентября.