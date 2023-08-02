В Уфе продолжается V конноспортивный турнир «Терра Башкирия»

Впереди – полуфинал и финал соревнований. Среди участников и коневладельцев – представители всех районов республики. Недавно мы рассказали о том, как готовилась к скачкам Айгуль Муратова из Чишминского района. Еще один спортсмен – Ярослав Шварев из Альшеевского района. Мальчик с детства занимается с лошадьми, сейчас он готовится к стартам в школе конного спорта района.