Жители Башкирии продолжают «инвестировать» с телефонными мошенниками

Три человека из разных районов Башкирии обратились в полицию с заявлениями. По информации МВД по РБ, пострадавшим звонили с разных номеров и представлялись сотрудниками инвестиционных компаний.

Мошенники убедили жертв начать инвестировать с небольшими суммами. Далее злоумышленники заверили граждан о возможности получения более высоких доходов, чтобы те вложили еще больше своих денежных средств.

В результате граждане вложили кредитные средства на сумму около 2 млн рублей, а также значительную часть своих личных накоплений – около 1,5 млн рублей. Однако после переводов денег псевдоброкеры внезапно перестали отвечать на звонки.