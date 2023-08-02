Премьер-министр Башкирии проинспектировал ход работ на площадке Межвузовского студенческого кампуса

Сейчас необходимо заключить контракты на закупку оборудования для оснащения молодежного бизнес-акселератора, мультимедийного конференц-зала с коворкинг-зоной. Ведутся работы по устройству вентиляции, дымоудаления и электроснабжения, а также по заполнению грунтов под давлением специальным раствором.