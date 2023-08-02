Премьер-министр Башкирии проинспектировал ход работ на площадке Межвузовского студенческого кампуса

В Уфе обсудили ход строительства межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра. По дорожной карте Министерства науки и высшего образования России зафиксировано 34 контрольные точки, из которых уже исполнено 24, это 70%.
Сейчас необходимо заключить контракты на закупку оборудования для оснащения молодежного бизнес-акселератора, мультимедийного конференц-зала с коворкинг-зоной. Ведутся работы по устройству вентиляции, дымоудаления и электроснабжения, а также по заполнению грунтов под давлением специальным раствором.
Усиливаются колонны на всех этажах здания.