В Башкирии завершается асфальтирование участка на дороге Шаран – Тюменяк

В Шаранском районе завершается асфальтирование участка на дороге Шаран - Тюменяк. В работах задействовано 18 единиц техники. Ремонт идет силами четырех ДРСУ: Туймазинский, Шаранский, Буздякский и Благоварский.

По словам местных рабочих, после вхождения Шаранского ДРСУ в состав Буздякского стали выполнять большие объемы работы. Функционирует два асфальто-бетонных завода – в Туймазах и Буздякском районе. Работы ведут за счёт средств Управления дорожного хозяйства республики.