В Башкирии завершается асфальтирование участка на дороге Шаран – Тюменяк

В Шаранском районе завершается асфальтирование участка на дороге Шаран - Тюменяк. В работах задействовано 18 единиц техники. Ремонт идет силами четырех ДРСУ: Туймазинский, Шаранский, Буздякский и Благоварский.
По словам местных рабочих, после вхождения Шаранского ДРСУ в состав Буздякского стали выполнять большие объемы работы. Функционирует два асфальто-бетонных завода – в Туймазах и Буздякском районе. Работы ведут за счёт средств Управления дорожного хозяйства республики.
В этом году проведен ямочный ремонт на площади 4562 кв.м, восстановление изношенного слоя – 8 560 кв.м. Полностью завершено обслуживание федеральных дорог, отремонтирован мост через реку Мелеузка на трассе Шаран – Дмитриева поляна. В планах завершить благоустройство дорог, завезти материалы на зимнее время.