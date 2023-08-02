Глава Башкирии прокомментировал инцидент с вооруженным гранатой мужчиной

Радий Хабиров прокомментировал инцидент с вооруженным мужчиной, угрожавшим взорвать боевую гранату. Он отметил, что проблема с дезертирами имеет место быть. Но при этом подчеркнул, что каждый может допустить ошибку.

Руководитель региона выразил сожаление о том, что мужчина нарушил закон, покинув военную часть без разрешения. Тем не менее, Радий Хабиров заверил, что готов помочь этому человеку и поддержать его.

Глава региона выразил благодарность сотрудникам Росгвардии за их мужество и профессионализм: они действовали решительно и грамотно, чтобы спасти жизнь мужчины и предотвратить возможные последствия.

В результате переговоров с Главой региона мужчина сдался правоохранителям. Его доставили на допрос. Взрывное устройство было передано росгвардейцам и отправлено на исследование. Пострадавших в результате происшествия не было.