В Октябрьском районе Уфы благоустраивают придомовые территории

Завершить работы там планируют к сентябрю, однако не исключено, что компания закончит раньше срока. В республике уже привели в порядок 1120 дворов по программе «Башкирские дворики», инициированной Главой региона в 2019 году. И за пять лет на облагораживание территорий было выделено более 5 миллиардов рублей. В этом году приводят в порядок 206 дворов, из них 57 находятся в столице.

Совсем недавно двор выглядел иначе. Все было в упадке с советских времен. А сейчас территория меняется на глазах. Скоро здесь появятся спортивная площадка, две детские зоны, обновленный участок оживет.

Периметр благоустройства по Лесному проезду охватывает территорию вокруг двух домов. Поэтому здесь увеличили и количество парковочных мест. Сегодня работа также кипит. Подрядная организация начала укладывать нижний слой дорожного полотна с раннего утра.

На территории Октябрьского района благоустраивают еще один двор. Здесь рабочие тоже занимаются проезжей частью. После укладки асфальта подрядчик начнёт установку детских и спортивных площадок, а также монтаж системы видеонаблюдения. Во дворе появится патриотическое граффити.