«Горжусь!»: депутат Госдумы Динар Гильмутдинов прокомментировал поступок Радия Хабирова

Депутат Госдумы Динар Гильмутдинов в своих социальных сетях высказался об инциденте, который произошел сегодня в Уфе на Нагаевском шоссе. Напомним, в первой половине дня стало известно о мужчине, который угрожал взорвать себя гранатой. Из-за него было перекрыто шоссе, на место происшествия выезжал руководитель региона. Глава Башкирии провел успешные переговоры с мужчиной.
По словам Динара Гильмутдинова, он знает Радия Хабирова достаточно давно. Его всегда восхищали решительность и смелость Главы Башкортостана. Он также отметил, что поступок Радия Хабирова лишний раз подчеркивает его лидерские качества и характер настоящего мужчины. Жители республики могут гордиться таким руководителем, подытожил Динар Гильмутдинов.
Фото: телеграм-канал Динара Гильмутдинова