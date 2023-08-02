«Горжусь!»: депутат Госдумы Динар Гильмутдинов прокомментировал поступок Радия Хабирова

Депутат Госдумы Динар Гильмутдинов в своих социальных сетях высказался об инциденте, который произошел сегодня в Уфе на Нагаевском шоссе. Напомним, в первой половине дня стало известно о мужчине, который угрожал взорвать себя гранатой. Из-за него было перекрыто шоссе, на место происшествия выезжал руководитель региона. Глава Башкирии провел успешные переговоры с мужчиной.