В Башкирии садоводам отвели порядка 4 тысяч торговых мест для реализации своей продукции

По информации регионального министерства торговли, создано более 3,6 тысячи садоводческих торговых мест на территории республики. Только в Уфе функционируют 37 таких площадок с 578 торговыми местами.

Важно отметить, что все торговые ряды оборудованы крышами, и садоводы могут их использовать бесплатно. Адреса всех торговых площадок доступны на официальном сайте администрации города.

Добавим, ранее в Башкирии был принят закон о временной приостановке штрафов за торговлю в неустановленных местах для жителей, некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.