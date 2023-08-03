В Минторге Башкирии рассказали о росте объема розничного товарооборота

Когда ввели санкции, были определённые сложности с импортозамещением, но предприниматели быстро перестроились и активно принимают те условия, в которых они живут. Мы видим, что сегодня нет недостатка в товарах. А те, которые стали недоступны для нас, заместились российскими аналогами. И я бы сказал, что это возможность для бизнеса: открылось огромное количество ниш, где наши предприниматели могут расти.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан