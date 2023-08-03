В Минторге Башкирии рассказали о росте объема розничного товарооборота

За пять месяцев 2023 года объем розничного товарооборота в республике вырос на 12,5 млрд рублей. Об этом в Уфе на коллегии рассказал министр торговли и услуг Башкортостана Алексей Гусев.

В республике планируется строительство оптового продовольственного рынка с общим объемом инвестиций 10 млрд рублей на базе агропромышленного парка «Таврос Агропарк». Он будет реализовываться в увязке с проектом «Евразийская агрологистика» в Чишминском районе.

В Благовещенском районе началось возведение оптово-распределительного центра с общим объемом инвестиций свыше 6 млрд рублей.

Когда ввели санкции, были определённые сложности с импортозамещением, но предприниматели быстро перестроились и активно принимают те условия, в которых они живут. Мы видим, что сегодня нет недостатка в товарах. А те, которые стали недоступны для нас, заместились российскими аналогами. И я бы сказал, что это возможность для бизнеса: открылось огромное количество ниш, где наши предприниматели могут расти.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан
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