В Минторге Башкирии рассказали о росте объема розничного товарооборота
За пять месяцев
2023 года объем розничного товарооборота в республике вырос на 12,5 млрд
рублей. Об этом в Уфе на коллегии рассказал министр торговли и услуг
Башкортостана Алексей Гусев.
В республике
планируется строительство оптового продовольственного рынка с общим объемом
инвестиций 10 млрд рублей на базе агропромышленного парка «Таврос Агропарк». Он
будет реализовываться в увязке с проектом «Евразийская агрологистика» в
Чишминском районе.
В
Благовещенском районе началось возведение оптово-распределительного центра с
общим объемом инвестиций свыше 6 млрд рублей.
Когда ввели санкции, были определённые сложности с импортозамещением, но
предприниматели быстро перестроились и активно принимают те условия, в которых
они живут. Мы видим, что сегодня нет недостатка в товарах. А те, которые стали
недоступны для нас, заместились российскими аналогами. И я бы сказал, что это
возможность для бизнеса: открылось огромное количество ниш, где наши
предприниматели могут расти.
Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан