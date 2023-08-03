В Уфе прошла акция «Помоги собраться в школу»

В республиканском ресурсном центре «Семья» прошла благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Спортсмены и просто неравнодушные уфимцы вручили детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, школьные рюкзаки, спортивные принадлежности и книги.

Ребят также поздравили члены ветеранской организации военно-десантных войск и мастер спорта международного класса по боксу Артур Субханкулов. Детям показали приёмы бокса, которые можно применить в случае опасности, ответили на все интересующие вопросы.