Радий Хабиров рассказал подробности инцидента с вооруженным гранатой мужчиной

Сегодня в Башкирии, на Нагаевском шоссе, произошел инцидент: военнослужащий угрожал взорвать боевую гранату. Известно, что мужчина самовольно покинул военную часть, после чего его вернули в Уфу на время следствия. По пути на экспертизу военнослужащий сбежал и начал угрожать гранатой. После разговора с главой республики мужчина сдался правоохранительным органам.

Перед этим правоохранители несколько часов пытались договориться с мужчиной. Движение на Нагаевском шоссе было перекрыто. Руководителю республики доложили о ситуации. Радий Хабиров сначала провёл переговоры по телефону. После звонка глава республики выехал на место, где встретился с мужчиной. Там уже работали сотрудники Росгвардии. После разговора с Радием Хабировым угрожавший взорвать гранату сдался правоохранительным органам. Взрывное устройство передали Росгвардии.

Жалко парня – он оступился, покинул воинскую часть. К сожалению, такие случаи могут произойти. Впереди – следствие и суд. Я предложил ему помощь в рамках правового поля. На СВО тяжело, каждый может оступиться. Он самовольно оставил часть, нарушил закон. Но по-человечески его, конечно, жалко. Я поручился, что буду ему помогать. Хотя это неправильно, если каждый будет хвататься за гранату, когда с чем-то не согласен. Спасибо сотрудникам Росгвардии. Мужественные люди. Действовали, чтобы спасти его жизнь. Чтобы он глупости не натворил.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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