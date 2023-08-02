Радий Хабиров рассказал подробности инцидента с вооруженным гранатой мужчиной

Жалко парня – он оступился, покинул воинскую часть. К сожалению, такие случаи могут произойти. Впереди – следствие и суд. Я предложил ему помощь в рамках правового поля. На СВО тяжело, каждый может оступиться. Он самовольно оставил часть, нарушил закон. Но по-человечески его, конечно, жалко. Я поручился, что буду ему помогать. Хотя это неправильно, если каждый будет хвататься за гранату, когда с чем-то не согласен. Спасибо сотрудникам Росгвардии. Мужественные люди. Действовали, чтобы спасти его жизнь. Чтобы он глупости не натворил.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан