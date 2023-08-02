Радий Хабиров рассказал подробности инцидента с вооруженным гранатой мужчиной

Сегодня в Башкирии, на Нагаевском шоссе, произошел инцидент: военнослужащий угрожал взорвать боевую гранату. Известно, что мужчина самовольно покинул военную часть, после чего его вернули в Уфу на время следствия. По пути на экспертизу военнослужащий сбежал и начал угрожать гранатой. После разговора с главой республики мужчина сдался правоохранительным органам.
Перед этим правоохранители несколько часов пытались договориться с мужчиной. Движение на Нагаевском шоссе было перекрыто. Руководителю республики доложили о ситуации. Радий Хабиров сначала провёл переговоры по телефону. После звонка глава республики выехал на место, где встретился с мужчиной. Там уже работали сотрудники Росгвардии. После разговора с Радием Хабировым угрожавший взорвать гранату сдался правоохранительным органам. Взрывное устройство передали Росгвардии.