В Башкирии прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Воздушно-десантных войск

Мы планировали сделать хороший семейный праздник. Нам очень хотелось, чтобы его видели ваши дети, гордились вами, чтобы вы побыли здесь вместе с семьями. Если ваше боевое десантное братство поддержит наше решение, то мы каждый год будем встречать вас здесь и создавать все условия, чтобы вы отдохнули, пообщались, увидели своих однополчан. И самое главное – чтобы мы все вместе пришли и поблагодарили вас за службу. Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы герои, за то, что вы всегда за страну. С праздником!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан