В Башкирии прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Воздушно-десантных войск

Никто кроме нас. Это главный девиз тех, кто отмечает сегодня праздник – День Воздушно-десантных войск. В Башкортостане центральной площадкой, где прошли мероприятия, посвящённые памятной дате, стал парк «Патриот» в Чишминском районе. Утром же состоялось возложение цветов в парке Победы.
2 августа – это День Воздушно-десантных войск. В этом году отмечается 93-я годовщина с момента появления ВДВ. В Уфе мероприятия, посвящённые празднику, начались с возложения цветов в парке Победы к памятнику «Союз поколений десантников».
С 1979 по 1981 срочная служба в Фергане, позже война в Афганистане. Ирек Афлятунов был в составе той самой легендарной 9-й роты. Сегодня вместе с ветеранами ВДВ разных поколений он пришел почтить память боевых товарищей. Помимо десантников, в торжественной церемонии участие принимали представители государственной и муниципальной власти, общественных и ветеранских организаций, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники и гости города Уфы. Главной же праздничной площадкой сегодня стала территория парка «Патриот». Мероприятия, посвященные Дню ВДВ, там стартовали с «Гонки героев».
Вот так мама с дочерью, надев тельняшку и полосатую футболку, пришли поддержать отца семейства. В этот день скучать никому не пришлось. Для детей в парке «Патриот» организовали спортивно-развлекательную программу. Хотя в конкурсах участвовали и сами виновники торжества – те, кто носит с гордостью голубые береты, проверили себя на выносливость. С этим всё в порядке. Полученная в армии закалка не даёт расслабиться по жизни, говорят десантники.
Поздравить с Днем ВДВ десантников приехал глава республики. Радий Хабиров поблагодарил ветеранов и действующих военнослужащих за службу и защиту интересов страны. Также руководитель региона вручил ряду бойцов государственные награды.
Десантника трудно представить без парашюта. Поэтому праздник не обошелся без прыжков. Воздушную программу дополнили пилоты аэродрома «Первушино», продемонстрировав своё мастерство в небе над парком «Патриот». Захватывающими стали и показательные выступления ветеранов спецназа и ВДВ.