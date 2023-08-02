Радий Хабиров посетил площадку, где идет строительство визит-центра «Тура-хан»

Главе республики показали, как будет выглядеть здание внутри и снаружи. На 500 квадратных метрах разместятся кафе, лекторий и экспозиции. К мавзолею Тура-хана будут вести пешеходные дорожки с местами отдыха.

Радий Хабиров также внес свою лепту в закладку фундамента. Глава республики достаточно умело орудовал инструментом. Примеру последовали и другие.

В этом году мы откроем визит-центр и проложим тропу до мавзолея Тура-хана. Это то, что касается объектов капитального строительства. Дальнейшие планы будут зависеть от результатов исследований. Потому что мы подходим к созданию музея как к глубоко научному проекту. Мы больше года занимались научными исследованиями. Вы сами видите, что здесь проводят очень интересные археологические раскопки, появляются новые открытия. Думаю, что мы на пороге больших научных свершений.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году специалисты приступят к проектированию центра башкирской лошади с ипподромом, деревни ремесленников и СПА-отеля «Кочевник». Туристы смогут не только погрузиться в историю, но и хорошо отдохнуть.

С инициативой по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций в прошлом году выступил Радий Хабиров. Территория Башкортостана сыграла значимую роль в развитии кочевых народов золотоордынского периода. Республика находится на пересечении исторических кочевых путей в так называемую Великую степь.

Кастинг ведущих
Акции БСТ