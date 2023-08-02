Радий Хабиров посетил площадку, где идет строительство визит-центра «Тура-хан»

В этом году мы откроем визит-центр и проложим тропу до мавзолея Тура-хана. Это то, что касается объектов капитального строительства. Дальнейшие планы будут зависеть от результатов исследований. Потому что мы подходим к созданию музея как к глубоко научному проекту. Мы больше года занимались научными исследованиями. Вы сами видите, что здесь проводят очень интересные археологические раскопки, появляются новые открытия. Думаю, что мы на пороге больших научных свершений.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан