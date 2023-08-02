Радий Хабиров посетил площадку, где идет строительство визит-центра «Тура-хан»

Главе республики показали, как будет выглядеть здание внутри и снаружи. На 500 квадратных метрах разместятся кафе, лекторий и экспозиции. К мавзолею Тура-хана будут вести пешеходные дорожки с местами отдыха.
Радий Хабиров также внес свою лепту в закладку фундамента. Глава республики достаточно умело орудовал инструментом. Примеру последовали и другие.
В этом году специалисты приступят к проектированию центра башкирской лошади с ипподромом, деревни ремесленников и СПА-отеля «Кочевник». Туристы смогут не только погрузиться в историю, но и хорошо отдохнуть.
С инициативой по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций в прошлом году выступил Радий Хабиров. Территория Башкортостана сыграла значимую роль в развитии кочевых народов золотоордынского периода. Республика находится на пересечении исторических кочевых путей в так называемую Великую степь.