В Баймакском районе идёт подготовка к фестивалю «Башҡорт аты»

Победитель игры «Ылак» получит 1 млн рублей, а в скачках за первое место – легковую машину. В Баймакском районе продолжается подготовка к международному фестивалю «Башкирская лошадь». Накануне состоялось выездное заседание оргкомитета.
Соревнования пройдут второй год подряд по указу главы республики Радия Хабирова. И неслучайно именно в Баймакском районе. Здесь уделяется большое внимание развитию коневодства, сохранению генофонда лошадей башкирской породы. В эти дни также пройдет II Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы коневодства и переработки продукции коневодства». Ожидаются гости из ОАЭ, Турции, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и других стран.
До открытия фестиваля остаются считанные дни. Он пройдет с 11 по 13 августа на озере Графском. Сейчас там прокладывается автомобильная дорога, проводятся электричество и водоснабжение, строятся гостевые трибуны, обновляется сцена. Кроме этого, ипподром приведен в соответствие с мировыми стандартами.