В Баймакском районе идёт подготовка к фестивалю «Башҡорт аты»

Победитель игры «Ылак» получит 1 млн рублей, а в скачках за первое место – легковую машину. В Баймакском районе продолжается подготовка к международному фестивалю «Башкирская лошадь». Накануне состоялось выездное заседание оргкомитета.

Соревнования пройдут второй год подряд по указу главы республики Радия Хабирова. И неслучайно именно в Баймакском районе. Здесь уделяется большое внимание развитию коневодства, сохранению генофонда лошадей башкирской породы. В эти дни также пройдет II Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы коневодства и переработки продукции коневодства». Ожидаются гости из ОАЭ, Турции, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и других стран.

Границы фестиваля расширяются, количество участников растет. Прибавляются новые регионы, появляются даже новые страны. Ни для кого не секрет, что лошадь для тюркских народов не только мясо, транспортное средство, рабочая сила, но и в первую очередь духовная составляющая.

Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике

До открытия фестиваля остаются считанные дни. Он пройдет с 11 по 13 августа на озере Графском. Сейчас там прокладывается автомобильная дорога, проводятся электричество и водоснабжение, строятся гостевые трибуны, обновляется сцена. Кроме этого, ипподром приведен в соответствие с мировыми стандартами.

Работа с гостями уже началась. Только пару дней назад мы проводили первую делегацию из ОАЭ, которая приехала заранее для знакомства с руководством Башкортостана. Также с фондом «Ирандык» обсудили намерения. Сейчас они формируют делегацию для приезда на фестиваль «Башҡорт аты».

Айнур Ишмухаметов, директор благотворительного фонда по сохранению и развитию лошадей башкирской породы в Республике Башкортостан «Ирандык»
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