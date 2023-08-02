В Баймакском районе идёт подготовка к фестивалю «Башҡорт аты»

Работа с гостями уже началась. Только пару дней назад мы проводили первую делегацию из ОАЭ, которая приехала заранее для знакомства с руководством Башкортостана. Также с фондом «Ирандык» обсудили намерения. Сейчас они формируют делегацию для приезда на фестиваль «Башҡорт аты».

Айнур Ишмухаметов, директор благотворительного фонда по сохранению и развитию лошадей башкирской породы в Республике Башкортостан «Ирандык»