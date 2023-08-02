63 студента из Башкирии получили гранты в 1 млн рублей на реализацию бизнеса

63 студента из Башкортостана стали обладателями федеральных грантов на реализацию бизнеса в размере 1 миллиона рублей. Такая возможность появилась благодаря победе в третьей волне конкурса «Студенческий стартап». Основа идей большинства проектов – забота об экологии. Теперь будущие предприниматели могут воплотить свои идеи и внести свой вклад в будущее республики.

Кирпичи из кожуры банана. Стартап Веры и ее одногруппника Александра весьма необычен и даже забавен. Ребята планируют производить стройматериалы. Особенность проекта в его экологичности и нестандартном выборе материала, ведь в качестве сырья студенты планируют использовать кожуру и неперерабатываемую ботву овощей.

А это проект микроклонального размножения растений. Его реализуют студенты второго курса Егор, Мирон и Элиза вместе со своим руководителем. Растения высаживают в стерильных баночках в специальную питательную среду. На данный момент в коллекции проекта более 50 культур, среди которых пока плодово-ягодные и декоративные растения. Преимущество такого производства в экологически чистой и здоровой культуре, которая к тому же будет значительно ниже в цене, чем обычные саженцы.

63 студента из Башкортостана победили в третьей волне конкурса «Студенческий стартап». Будущие предприниматели защищали свои проекты на нескольких этапах, в том числе онлайн. Победителей выбирало экспертное жюри из представителей науки и технологичного бизнеса.

Но это лишь первый этап. Теперь им предстоит приобрести оборудование, сырьё, наладить процесс производства продукции и выйти на рынок. Для этого, победителей конкурса пригласили на встречу со спикерами. Ребятам рассказали о возможностях интеграции в региональные бизнес-сообщества, об алгоритме реализации грантовых проектов и о дальнейших мерах поддержки.