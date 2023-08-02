Спортсмены из Башкирии завоевали 19 наград на всероссийских соревнованиях по роллер-спорту

Домой вернулись победители и призёры всероссийских соревнований по роллер-спорту. Турнир проходил в селе Иртыш Омской области. Там башкирские спортсмены завоевали 19 наград разного достоинства. Сейчас роллеры вместе со своим наставником Владимиром Головастиковым готовятся к следующим стартам.

Владимир Головастиков не только тренирует своих воспитанников, но и одновременно с этим практикуется и выступает на соревнованиях. На турнире в Омской области он боролся за медали среди спортсменов в возрастной категории 40+ и поддерживал своих воспитанников.

Я в большей степени тренируюсь вместе со своими спортсменами. Полноценно я не принимаю участия в тренировках, я больше тренируюсь, показываю. То есть опять-таки на себе я некоторые вещи испытываю, экспериментирую. Поскольку вид спорта новый, как таковых методических рекомендаций по нему нет, и я имею право ставить эксперименты только над собой. Владимир Головастиков, президент Федерации роллер-спорта Республики Башкортостан

Ребята только вернулись домой и сразу же приступили к новым тренировкам. Сейчас важно провести работу над ошибками. Даже чемпионам. Софья Мануйлова за три года выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Помимо роллер-спорта, она увлекается лыжами, флорболом и велоспортом. На соревнованиях Мануйлова выступала в четырёх дистанциях, где заняла два первых и два вторых места.

Своим результатом я довольна, но можно было и лучше, потому что всегда есть к чему стремиться. Софья Мануйлова, победитель и серебряный призёр всероссийских соревнований по роллер-спорту

Для кого-то эти всероссийские старты стали дебютными. Вадим Галеев завоевал три серебряные медали: на стометровке ему не хватило двух секунд, чтобы обогнать соперника.

Первая моя цель – улучшить сотню на целую секунду. Скорее всего, в следующем году даже не буду ходить на соревнования, так как у меня будет категория 11-12 лет, там все бегают за 14. То есть я к следующему году буду улучшать до 14. Вадим Галеев, серебряный призёр всероссийских соревнований по роллер-спорту