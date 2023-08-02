Спортсмены из Башкирии завоевали 19 наград на всероссийских соревнованиях по роллер-спорту

Домой вернулись победители и призёры всероссийских соревнований по роллер-спорту. Турнир проходил в селе Иртыш Омской области. Там башкирские спортсмены завоевали 19 наград разного достоинства. Сейчас роллеры вместе со своим наставником Владимиром Головастиковым готовятся к следующим стартам.
Владимир Головастиков не только тренирует своих воспитанников, но и одновременно с этим практикуется и выступает на соревнованиях. На турнире в Омской области он боролся за медали среди спортсменов в возрастной категории 40+ и поддерживал своих воспитанников.
Ребята только вернулись домой и сразу же приступили к новым тренировкам. Сейчас важно провести работу над ошибками. Даже чемпионам. Софья Мануйлова за три года выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Помимо роллер-спорта, она увлекается лыжами, флорболом и велоспортом. На соревнованиях Мануйлова выступала в четырёх дистанциях, где заняла два первых и два вторых места.
Для кого-то эти всероссийские старты стали дебютными. Вадим Галеев завоевал три серебряные медали: на стометровке ему не хватило двух секунд, чтобы обогнать соперника.
Помимо этого, спортсмены впервые на соревнованиях ночевали в палатках. Как признались сами ребята, это необычные впечатления. Следующий старт у спортсменов пройдет в Сочи в начале сентября.