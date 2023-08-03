В Башкирии предприятие уничтожило почти гектар сельхозугодий

В Бирском районе Башкирии зафиксирован случай нарушения экологических норм и правил деятельности сельскохозяйственных предприятий. Сотрудники Россельхознадзора республики по просьбе администрации района провели выездное обследование земельного участка, который находится в аренде у совхоза «Забельский».

По результатам мониторинга установлено, что на земле общей площадью 74 гектара в Кусекеевском сельсовете Бирского района неподалеку от паромной переправы через реку Белую была обнаружена площадка, куда незаконно складировали песчано-гравийную смесь.

Кучи этой смеси высотой до 5 метров занимали площадь 0,11 гектара. В результате неправомерных действий администрации совхоза «Забельский» плодородный слой почвы был перекрыт на площади 0,67 гектара, что привело к серьезному экологическому разрушению.

Руководство предприятия получило предостережение о необходимости устранения перекрытия плодородного слоя почвы и проведения рекультивации данного участка земли.