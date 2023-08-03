В Башкирии на территории Евразийского музея кочевых цивилизаций начали возводить визит-центр

Глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале рассказал о старте строительства визит-центра, который будет располагаться на территории Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе республики.

Уже в текущем году планируется завершение строительства центра и пешеходной тропы до мавзолея Тура-хана. Вместе с тем, идет активное проектирование объектов, которые будут возведены в будущем году.

Археологические раскопки возле мавзолея продолжаются. Обнаруженные артефакты свидетельствуют о богатой истории этой местности, уходящей в глубь веков. По мнению Радия Хабирова, стремление создать крупный научный и музейный комплекс на этом месте является правильным и актуальным решением.

Недавние находки археологов – российские монеты XVII века в захоронениях, которые находятся севернее мавзолея. Артефакты говорят о том, что территория Башкортостана того времени была хорошо интегрирована в систему Московского государства. Одновременно и другие находки, в частности, в районе селища Подымалово-1, свидетельствуют о том, что исторически эта местность играла важную роль как крупный торгово-ремесленный центр.

В будущем здесь планируется создать большую туристическую зону, включая парк «Патриот». Это станет привлекательным местом для жителей и гостей республики всех возрастов и интересов, подытожил Глава Башкирии.