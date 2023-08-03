В Башкирии ветеринары удалили из гортани цапли рыболовный крючок

Ветеринары Белорецкой ветеринарной станции успешно извлекли инородное тело у цапли, информирует госкомитет республики по ветеринарии.
Накануне сотрудники зонального поисково-спасательного отряда Белорецка доставили в клинику необычного пациента – цаплю с застрявшим в гортани рыболовным крючком (тройником).
Ветеринар провел осмотр птицы и аккуратно удалил инородный предмет. После процедуры цапля чувствует себя хорошо. Но некоторое время она будет находиться под наблюдением в поисково-спасательном отряде, прежде чем ее вернут в привычную среду обитания.
Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ветеринарии