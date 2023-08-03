В Башкирии утонул мужчина с диагнозом ДЦП

Вечером 2 августа на реке Куганак в Стерлитамакском районе Башкирии утонул 26-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.
Трагедия произошла неподалеку от села Новое Барятино. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины, который купался в необорудованном месте.
По словам очевидцев, погибший имел диагноз ДЦП. В настоящее время устанавливаются причины происшествия. Работают оперативники.
Фото: пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии