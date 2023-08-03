Уфа ждет гостей фестиваля «Войлокфест»

В Уфе пройдет II Республиканский открытый фестиваль художественного войлока «Войлокфест», который обещает стать ярким и увлекательным событием для всех любителей и профессионалов этого уникального ремесла. Организаторы уже получили заявки от 500 мастеров из России и Казахстана, готовых продемонстрировать свое творчество и мастерство.

Проект стартует 23 августа на площадке выставочного зала «Ижад». Кроме того, в период с 23 августа по 24 сентября состоится арт-симпозиум.

В эти дни жителей и гостей города ожидает насыщенная культурно-просветительская программа, которая приурочена к Году педагога и наставника в России. В рамках этой программы будут организованы мастер-шоу, увлекательные мастер-классы, интересные семинары, творческие встречи, познавательные лекции, стильные дефиле и захватывающие квесты. Как сообщили в мэрии, проведение мероприятий запланировано не только в Уфе, но и в различных учреждениях-участниках фестиваля.

Также внимание будет уделено художникам-педагогам, работающим с войлоком. В ходе арт-симпозиума они могут стать участниками создания коллективного войлочного ковра с символичным названием «Ҡорама кейеҙ» или «Лоскутный войлок».