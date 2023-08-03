В Уфе лисёнок навестил постояльцев базы отдыха

Министр экологии Башкирии Нияз Фазылов добавил, что, если вы стали свидетелями выхода диких животных в населённые пункты, не стоит их подкармливать и приручать. Нужно сообщить об этом оперативному дежурному министерства экологии 8 (3472) 18 04 30 или по телефону 112.