Врачам Демской больницы спорсменка из Кении выразила благодарность за спасение своего коллеги

Об этом сообщил руководитель регионального Минздрава Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале. Он рассказал о том, что участница Международных сурдлимпийских игр из Кении Петера К. Омари выразила свою искреннюю признательность медикам от лица спортсмена.