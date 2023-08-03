Врачам Демской больницы спорсменка из Кении выразила благодарность за спасение своего коллеги

Об этом сообщил руководитель регионального Минздрава Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале. Он рассказал о том, что участница Международных сурдлимпийских игр из Кении Петера К. Омари выразила свою искреннюю признательность медикам от лица спортсмена.
Врачи Демской городской больницы проявили профессионализм, своевременно оказали необходимую экстренную медицинскую помощь и успешно прооперировали иностранного пациента.
Несмотря на то, что реабилитационный период будет долгим, Айрат Рахматуллин надеется на восстановление спортсмена и его скорейшее возвращение в большой спорт.
Фото: социальные сети