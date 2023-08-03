В Госсобрании Башкирии проработают вопросы детского труда в период каникул

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев поручил разработать меры законодательной поддержки работодателей, которые принимают на временную работу несовершеннолетних в каникулярный период. Об этом информирует пресс-служба парламента республики.

По мнению депутатов, подростки, которые уже определились с будущей профессией, имеют возможность приступить к ее освоению на предприятиях, где они смогут наглядно видеть предмет своей деятельности.

В настоящее время существуют определенные пробелы в системе временного трудоустройства школьников в период каникул, и более того, часто они работают там, где квалификация не требуется.