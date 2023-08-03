Жителя Уфы осудят за убийство племянника

Проведенной в ходе следствия судебной психолого-психиатрической экспертизой у мужчины обнаружено психическое расстройство, которое в период совершенного деяния и в настоящее время лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими, в связи с чем ему рекомендовано принудительное лечение. Уголовное дело направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.