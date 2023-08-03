Жителя Уфы осудят за убийство племянника

В Уфе перед судом предстанет 64-летний местный житель. Его обвинили в убийстве племянника.
По версии следствия, с 1 по 3 мая родственник и его сожительница находились в гостях у дяди в частном доме в Кузнецовском затоне. Семья проводила вечера за распитием спиртных напитков. В злополучный день дядя вспылил и несколько раз ударил племянника топором. Мужчина погиб сразу.
Тело несчастного нашла его возлюбленная, которая вызвала скорую помощь и полицию. Прибывшим правоохранителям дядя убитого сообщил, что ему не понравилось поведение пьяного племянника.
Проведенной в ходе следствия судебной психолого-психиатрической экспертизой у мужчины обнаружено психическое расстройство, которое в период совершенного деяния и в настоящее время лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими, в связи с чем ему рекомендовано принудительное лечение. Уголовное дело направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.