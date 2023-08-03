Аналитика ЦУР Башкирии – в основе принятия управленческий решений

Все чаще в Башкирии и в стране в целом при принятии управленческих решений используется аналитика, которую предоставляют специалисты Центров управления регионами.

По информации ЦУР нашей республики, аналитические данные послужили основой для вынесения 760 распоряжений органов власти. Такое количество решений в первом полугодии текущего года превысило показатель за аналогичный период прошлого года на 67%.

Важные вопросы и проблемы, выявленные ЦУР Башкирии, обсуждаются на фокус-группах и совещаниях с руководством республики. Заместитель начальника управления Главы региона по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков отметил, что команда Центра регулярно участвует в совещаниях разного уровня, а на основе аналитики обращений жителей принимаются эффективные управленческие решения по наиболее сложным вопросам.

Так, на одном из совещаний был рассмотрен вопрос об установке светофора в селе Малояз Салаватского района. На основе данных поручений был разработан соответствующий план мероприятий: на ноябрь этого года запланирована сборка и установка светофора. В период с 1 по 26 марта информационная система ЦУРа «Инцидент-менеджмент» зафиксировала 15 обращений жителей данного населенного пункта с просьбой об установке светофора на пешеходном переходе.