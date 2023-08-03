Аналитика ЦУР Башкирии – в основе принятия управленческий решений

Все чаще в Башкирии и в стране в целом при принятии управленческих решений используется аналитика, которую предоставляют специалисты Центров управления регионами.

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По информации ЦУР нашей республики, аналитические данные послужили основой для вынесения 760 распоряжений органов власти. Такое количество решений в первом полугодии текущего года превысило показатель за аналогичный период прошлого года на 67%.

Важные вопросы и проблемы, выявленные ЦУР Башкирии, обсуждаются на фокус-группах и совещаниях с руководством республики. Заместитель начальника управления Главы региона по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков отметил, что команда Центра регулярно участвует в совещаниях разного уровня, а на основе аналитики обращений жителей принимаются эффективные управленческие решения по наиболее сложным вопросам.

Так, на одном из совещаний был рассмотрен вопрос об установке светофора в селе Малояз Салаватского района. На основе данных поручений был разработан соответствующий план мероприятий: на ноябрь этого года запланирована сборка и установка светофора. В период с 1 по 26 марта информационная система ЦУРа «Инцидент-менеджмент» зафиксировала 15 обращений жителей данного населенного пункта с просьбой об установке светофора на пешеходном переходе.

Фото: ЦУР Башкирии

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