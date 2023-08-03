Онколог из Уфы принимает участие в престижном конкурсе

Только за прошлый год Антон Сафонов самостоятельно провел около 400 сложнейших операций по удалению новообразований в брюшной полости, малом тазу и забрюшинном пространстве. Также доктор консультирует пациентов, сопровождает их стационарное лечение, выезжает на приемы в районы и города республики. Под его руководством в РКБ организована работа первичного кабинета онколога. Благодаря этому срок госпитализации пациентов при выявлении злокачественных образований снизился до 4-5 дней. В июле прошлого года Антон Сергеевич в команде с другими врачами РКБ провел уникальную и сложнейшую операцию, которая длилась 9 часов 30 минут. Пациенту проводили комбинированное лечение по поводу метастической рецидивной саркомы мягких тканей бедра. Уфимский доктор помимо работы занимается еще и волонтерством. Ежегодно принимает участие во всероссийских акциях «Розовая лента», «Поезда здоровья». Также Антон Сафонов в качестве добровольца выезжал оказывать врачебную помощь в зоны ЧС.