Онколог из Уфы принимает участие в престижном конкурсе

Антон Сафонов, заместитель главного врача по хирургической помощи, врач-онколог РКБ им. Куватова, принимает участие в конкурсе за звание «Хирург года». Он номинирован на престижную среди врачей премию имени академика Александра Савицкого.

Фото №1 - Онколог из Уфы принимает участие в престижном конкурсе

Антон Сергеевич выпускник московского медицинского университета имени Сеченова, интернатуру по специальности «Онкология» оканчивал на базе Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена. Работал врачом-хирургом, онкологом в ведущих столичных клиниках, после перебрался в Уфу, был заведующим хирургического отделения ГКБ Демы. В декабре 2019 года молодой специалист возглавил онкоотделение РКБ имени Куватова, в 2022 году назначен заместителем главврача.

Только за прошлый год Антон Сафонов самостоятельно провел около 400 сложнейших операций по удалению новообразований в брюшной полости, малом тазу и забрюшинном пространстве. Также доктор консультирует пациентов, сопровождает их стационарное лечение, выезжает на приемы в районы и города республики. Под его руководством в РКБ организована работа первичного кабинета онколога. Благодаря этому срок госпитализации пациентов при выявлении злокачественных образований снизился до 4-5 дней. В июле прошлого года Антон Сергеевич в команде с другими врачами РКБ провел уникальную и сложнейшую операцию, которая длилась 9 часов 30 минут. Пациенту проводили комбинированное лечение по поводу метастической рецидивной саркомы мягких тканей бедра. Уфимский доктор помимо работы занимается еще и волонтерством. Ежегодно принимает участие во всероссийских акциях «Розовая лента», «Поезда здоровья». Также Антон Сафонов в качестве добровольца выезжал оказывать врачебную помощь в зоны ЧС.

Голосование за номинантов премии имени Александра Савицкого продлится до 12 августа. Для того чтобы поддержать врача из республиканской больницы, необходимо перейти по ссылке, пройти авторизацию на сайте и отдать свой голос за Антона Сафонова в номинации «Хирург года».

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями