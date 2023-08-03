Онколог из Уфы принимает участие в престижном конкурсе

Антон Сафонов, заместитель главного врача по хирургической помощи, врач-онколог РКБ им. Куватова, принимает участие в конкурсе за звание «Хирург года». Он номинирован на престижную среди врачей премию имени академика Александра Савицкого.
Антон Сергеевич выпускник московского медицинского университета имени Сеченова, интернатуру по специальности «Онкология» оканчивал на базе Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена. Работал врачом-хирургом, онкологом в ведущих столичных клиниках, после перебрался в Уфу, был заведующим хирургического отделения ГКБ Демы. В декабре 2019 года молодой специалист возглавил онкоотделение РКБ имени Куватова, в 2022 году назначен заместителем главврача.
Только за прошлый год Антон Сафонов самостоятельно провел около 400 сложнейших операций по удалению новообразований в брюшной полости, малом тазу и забрюшинном пространстве. Также доктор консультирует пациентов, сопровождает их стационарное лечение, выезжает на приемы в районы и города республики. Под его руководством в РКБ организована работа первичного кабинета онколога. Благодаря этому срок госпитализации пациентов при выявлении злокачественных образований снизился до 4-5 дней. В июле прошлого года Антон Сергеевич в команде с другими врачами РКБ провел уникальную и сложнейшую операцию, которая длилась 9 часов 30 минут. Пациенту проводили комбинированное лечение по поводу метастической рецидивной саркомы мягких тканей бедра. Уфимский доктор помимо работы занимается еще и волонтерством. Ежегодно принимает участие во всероссийских акциях «Розовая лента», «Поезда здоровья». Также Антон Сафонов в качестве добровольца выезжал оказывать врачебную помощь в зоны ЧС.
Голосование за номинантов премии имени Александра Савицкого продлится до 12 августа. Для того чтобы поддержать врача из республиканской больницы, необходимо перейти по ссылке, пройти авторизацию на сайте и отдать свой голос за Антона Сафонова в номинации «Хирург года».