В Башкирии ежемесячный рост числа самозанятых превышает 4,5 тысячи человек

Количество зарегистрированных самозанятых граждан в республике значительно увеличилось. Сегодня в Башкирии общее число плательщиков налога на профессиональный доход составляет 157,9 тысячи человек. Прирост – на 52,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Благодаря активному развитию института самозанятых в Башкирии наблюдается ежемесячный прирост на уровне 4,6 тысячи человек, превышающий показатели прошлого года на 21,1%. Наиболее популярными видами деятельности среди самозанятых стали строительство, торговля собственной продукцией, перевозка пассажиров, а также парикмахерские и косметологические услуги.
В пресс-службе правительства региона отметили, что за шесть месяцев текущего года самозанятые граждане перечислили в бюджет республики 197,1 млн рублей, что превышает прошлогодние показатели в 1,6 раза.