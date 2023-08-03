В Башкирии ежемесячный рост числа самозанятых превышает 4,5 тысячи человек

Количество зарегистрированных самозанятых граждан в республике значительно увеличилось. Сегодня в Башкирии общее число плательщиков налога на профессиональный доход составляет 157,9 тысячи человек. Прирост – на 52,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Благодаря активному развитию института самозанятых в Башкирии наблюдается ежемесячный прирост на уровне 4,6 тысячи человек, превышающий показатели прошлого года на 21,1%. Наиболее популярными видами деятельности среди самозанятых стали строительство, торговля собственной продукцией, перевозка пассажиров, а также парикмахерские и косметологические услуги.