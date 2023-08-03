В Башкирии прогнозируются туман, порывистый ветер и грозы

По информации МЧС по Башкирии, в ближайшие сутки в республике ожидается переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днем возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью слабый, днем он будет северо-западного направления и усилится до 5-10 м/с, при грозе – порывистый.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться от +13°C до +18°C, в горных районах составит около +8°C. Днем воздух прогреется до +25°C до +30°C.

На некоторых участках автодорог ожидается туман ночью и утром, видимость до 500 метров и менее, что необходимо учитывать при планировании поездок.

В Уфе также прогнозируется переменная облачность. Ночью и днем ожидается небольшой дождь и грозы, а ветер будет слабым ночью и северо-западным со скоростью 5-10 м/с днем, порывистый во время грозы.